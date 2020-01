Cassinadri snocciola la ricetta di FdI per la regione

Cassinadri, c’è chi pensava a una sua candidatura “di servizio” in Fratelli d’Italia. L’impressione, invece, è che stia facendo esattamente il contrario, conducendo una campagna elettorale “sul serio”. E’ così?

“Vede, lo spirito di servizio è ciò che mi ha spinto ad accettare la proposta di candidarmi alle elezioni regionali. Credo fermamente in Giorgia Meloni, questa è la verità. Del resto, non mi risultano candidati che non facciano campagna elettorale… Dedizione e impegno: queste sono le condizioni che ritengo indispensabili per condurre una campagna elettorale per Fratelli d’Italia”.

Lo scorso novembre, l’onorevole Galeazzo Bignami, deputato FdI, ha realizzato un video a Bologna in cui mostrava i citofoni delle case popolari assegnate agli stranieri, incassando accuse di incitamento all’odio e violazione della privacy. Non le è sembrato un gesto esagerato? Lei a Cesenatico l’avrebbe fatto?

“Le case popolari in questa regione sono diventate appannaggio degli immigrati. Non biasimo Galeazzo Bignami per avere evidenziato un’ingiustizia sociale a discapito degli emiliano-romagnoli. Non ho nulla contro gli stranieri, molti di loro mi voteranno. Mi riferisco a quegli immigrati regolarmente inseriti nel tessuto lavorativo e sociale, persone per bene che rispettano le nostre regole e pagano le tasse. Insomma, italiani a tutti gli effetti. Però mi lasci dire una cosa: a Cesenatico – come nella maggior parte della Regione – ho visto anziani, disabili, vedove, persone in gravi difficoltà inseriti in coda nelle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari. Attendono anche per decenni, e alla fine non ottengono alcun beneficio”.

“Per contro, ho visto famiglie di immigrati sistemate rapidamente in alloggi pubblici con la formula dell’“emergenza abitativa”. Oppure, usufruendo di punteggi alti assegnati per redditi bassi, presenza di minori nel nucleo familiare, anziani a carico. Le fasce deboli della nostra popolazione sono state pesantemente penalizzate per favorire l’invasione multietnica. In molte zone delle nostre città, spaccio e prostituzione si annidano proprio nei quartieri popolari”.

Poteva essere lui il candidato presidente alla Regione. Eppure, è stata scelta Lucia Borgonzoni della Lega al suo posto. Non le dispiace un po’?

“Bignami è un eccellente politico, un uomo di statura morale indiscutibile, una persona preparata per quanto semplice ed umana. Il suo destino sarà, quindi, nel segno del successo. Non conosco personalmente la Borgonzoni, ma ha un buon programma ed è una donna: questo mi basta e avanza per sostenerla pienamente. Sono le donne che potranno fare la differenza. Speranza, forza e giustizia. Non sono, forse, tutte parole al femminile?”