Edoardo Martini (PaP): “Un voto fuori e contro”

Martini, perché un elettore emiliano-romagnolo dovrebbe votare Potere al Popolo alle prossime elezioni regionali?

“Il voto a Potere al Popolo in regione è un voto “Fuori e Contro” il sistema regionale che vede una “lotta” per il potere tra due colossi che su tanti temi si rincorrono a vicenda, come l’autonomia differenziata o il rapporto privato-pubblico, che trasforma sanità, scuola, trasporti, acqua, e il diritto all’abitare, in grandi aziende di profitto di cui le spese vengono scaricate sui cittadini. Le alternative, come 5S, si son dimostrate troppo spesso inutili oltre che dannose, lontane dalle lotte che si ponevano come obiettivi da portare avanti in regione, salvo poi ricordarsene in campagna elettorale. Votare noi vuol dire concretizzare proposte realizzabili, che altri hanno scelto di non fare in nome dei profitti di pochi o perché poco popolari. “Fuori e Contro” perché non siamo disposti ad accettare di svendere i diritti o di farci fagocitare da un sistema lontano dalle necessità delle persone”.

Quanto incide la carenza di risorse finanziarie, rispetto ai partiti strutturati, nella vostra campagna elettorale?

“Incidono, dato che il nostro è un sistema basato sull’autofinanziamento e dato che siamo in maggioranza lavoratori sottopagati, studenti, disoccupati e precari. Inciderebbe meno se non fossimo ostacolati anche da organi di informazione che anche in piena campagna elettorale ci hanno relegato in piccoli spazi o ignorati completamente, mentre altri partiti hanno avuto maggiori possibilità in quanto a visibilità, in quanto a cartelloni pubblicitari, spazi televisivi, contenuti sponsorizzati nei social o affitti di luoghi per eventi”.