Monica Rossi (+Europa): “Romagna città metropolitana”

Lei è una nota imprenditrice turistica a Cesenatico. E’ d’accordo nel dire che la Riviera spende in tasse più di quanto viene redistribuito sul territorio?

“Sicuramente la Riviera romagnola, soprattutto nel campo del turismo, soffre di una tassazione molto elevata. Si può migliorare questa realtà, che avrebbe bisogno di maggiori investimenti in infrastrutture. Collegamenti e servizi dovrebbero essere rafforzati, a partire dall’E45, l’Aeroporto di Forlì e la Metropolitana del Mare che dovrebbe collegare maggiormente Bologna alle località balneari della Romagna. Sempre nell’ottica di aiutare il più possibile il comparto del settore turistico e ricettivo”.

Quali sono le principali problematiche presenti in Emilia-Romagna?

“Principalmente il settore turistico. Già, nonostante i dati confortanti che lo vedono ancora come motore trainante. Il turismo della costa romagnola può essere ulteriormente potenziato, cosi come tutti i borghi storici dell’entroterra, che avrebbero bisogno di ricevere più aiuto, sia dal pubblico che possibilmente dal privato”.

Quali le soluzioni prioritarie da adottare per risolvere le problematiche che ha citato?

“Premessa importante: servirebbe maggior confronto e condivisione con chi vive quotidianamente questo difficile momento economico-sociale. Quando si parla di turismo, bisogna necessariamente chiamare in causa anche il commercio e le altre attività produttive: sono fortemente legati fra loro. Occorre meno burocrazia per le imprese, a fronte di maggiori aiuti e sostegno a progetti mirati; più imprese per creare posti di lavoro, soprattutto per i giovani. Infine, per me diventa indispensabile una riforma delle istituzioni a livello regionale che veda come suo completamento la costituzione di una Romagna Città Metropolitana”.