Amadio (M5S): “Emilia Romagna libera dal petrolio”

Quali sono le maggiori problematiche che vede in Regione Emilia-Romagna?

“Una delle principali problematiche è sicuramente l’inquinamento, dato che non è un mistero che la Pianura Padana sia una tra le aree più inquinate d’Europa. Come ho già avuto modo di evidenziare in un recente comunicato, altri problemi grossi sono la disoccupazione giovanile, che negli ultimi dieci anni è cresciuta del 14% in regione, il lavoro irregolare e il caporalato, non solo in agricoltura, ma anche in tanti altri settori lavorativi in cui è presente”.

Quali sono le principali soluzioni che adotterebbe per risolvere le problematiche che ha elencato?

“Per l’ambiente, il MoVimento 5 Stelle presenta un programma che si focalizza su dieci punti, tra cui principalmente: abolizione della legge urbanistica regionale; varo di un piano regionale “rifiuti zero” con chiusura di inceneritori e discariche; piano regionale “Emilia Romagna libera dal petrolio”; incentivi auto elettriche e mobilità ciclabile; piano regionale “Emilia Romagna pulita” con piano straordinario di investimenti; piano regionale di manutenzione del territorio per arginare il dissesto idrogeologico. Per il lavoro, il MoVimento 5 Stelle ha presentato un programma incentrato sul mondo dell’impresa che prevede l’adozione di misure che consentano a tutti i giovani di accedere con più facilità al credito, creando così le condizioni per portare avanti al meglio le proprie attività. L’obiettivo è di portare da 2 a 10 milioni di euro lo stanziamento regionale per il micro-credito alle piccole e micro imprese. Inoltre, si propone l’abbattimento dell’IRAP per i primi tre anni alle imprese giovanili e start-up, oltre a svariati progetti, piani regionali, piani straordinari e fondi per incentivare le aziende a rilanciare l’occupazione”.