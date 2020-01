Amormino: “Si sta bene non grazie al Pd, ma nonostante il Pd”

Crede davvero che in Romagna la Regione trattenga più di quello che viene redistribuito?

“La Regione non solo trattiene oltre misura, ma frena. Una miscellanea che solo il volitivo motore imprenditoriale dei romagnoli riesce a contrastare. Pensiamo ad esempio, in materia di semplificazioni, al mancato riordino istituzionale che oggi oltre alla Provincia vede un nuovo e ulteriore livello di governo che corrisponde all’Unione dei Comuni. Dove sta il tanto sbandierato “buon governo” quotidianamente millantato da Bonaccini? Le aziende private evolvono il loro assetto semplificandosi mentre il modello promosso da Bonaccini è quello di un ulteriore governo istituzionale. Diciamo con chiarezza: da noi si sta bene non grazie al Pd, ma nonostante il Pd”.

Quali sono i principali problemi della Regione?

“Sanità e infrastrutture. Sono le priorità, e le maggiori criticità. Sulla sanità dobbiamo ragionare con consapevolezza, pensando che c’è ancora tanto da fare. Ad esempio, sulle liste d’attesa e sui servizi, proprio in questi giorni ho ricevuto la segnalazione di cittadini non visitati in Pronto Soccorso dalla guardia medica a causa della mancanza di una stanza per le visite. Oppure la vicenda di un utente mandato da Cesenatico a Savignano per una ricetta. Questo è inaccettabile. Sulle infrastrutture, pare ormai normale disporre di una delle zone più turistiche al mondo e non avere una rete viaria di costa. Non c’è ancora una strada a doppia corsia che la percorra, se non in un breve tratto. E non parliamo poi del collegamento con la via Emilia. Per andare in vacanza a Cesenatico con i mezzi pubblici si deve prima prendere un bel calmante e affrontare almeno due cambi. Intollerabile. Non parliamo poi della sinergia con la montagna appenninica. A parte l’E45, sulla quale è meglio sorvolare, reputiamo davvero consoni i collegamenti montagna-costa?”.

Quali sono le soluzioni prioritarie che adotterebbe per risolvere i problemi che ha citato?

“Le soluzioni sono, in primo luogo, un riordino complessivo del sistema sanitario romagnolo e una verifica molto puntuale della Ausl unica. Questa regione va sburocratizzata. La burocrazia, in tutto il mondo, nasconde troppo spesso posti di lavoro comodi con sprechi enormi per la collettività. Sulla Sanità serve una rivoluzione a cominciare da una nuova organizzazione dei pronto soccorso, destinare più soldi per assumere medici e personale sanitario e tagliare gli sprechi dei dirigenti super pagati. Questo sì, che farebbe della nostra Regione un’eccellenza. Sulle infrastrutture, spazio a un Piano generale costiero ma non solo. C’è anche da rivitalizzare l’agricoltura e sostenere il piccolo commercio. Su questo “quadrilatero” si fonda il nostro futuro per rimanere ancora competitivi”.