Cappelli (FdI): “Serve meritocrazia e taglio alle spese clientelari”

Cappelli, una curiosità: che cosa la lega di più a Cesenatico?

“Per prima cosa, come per tanti romagnoli, i ricordi delle estati dell’adolescenza quando dai nostri comuni di collina – io sono originario di Sarsina – si scemava al mare in cerca di turiste, per quegli amori estivi che costituiscono un po’ la letteratura della nostra costa. Successivamente, una volta sposato, mia moglie Elena ed io la scegliemmo per trascorrere le vacanze estive con i primi due figli, affittando un appartamento. Infine, circa dieci anni fa, decidemmo di investire in un appartamento a Ponente, eleggendolo a nostro buen retiro. Da allora, la mia famiglia trascorre sempre molto tempo a Cesenatico: a dire il vero, io scelgo di più il girovagare in bicicletta per il paese, il molo, la città storica, rispetto al relax da spiaggia che lascio maggiormente a mia moglie”.

Lei è solito girare per la Romagna e spesso la si vede anche al di fuori di Forlì, dove risiede attualmente. Vede più problemi in Riviera o nell’entroterra della nostra regione?

“Chiaramente, i problemi economici si avvertono di più nell’entroterra, dove la costante chiusura di attività industriali, commerciali e artigianali, frutto della crisi economica ancora in atto, lascia segni evidenti. I problemi della Riviera, come ho riferito anche negli incontri elettorali, sono più legati alla mancanza di una seria politica di sviluppo delle infrastrutture. Ormai, è chiaro a tutti che non si può impostare alcun valido progetto di promozione turistica continuando a non avere strade di collegamento diretto tra i caselli autostradali di Forlì e Cesena, da una parte, e le località marine, dall’altra. Per raggiungere la costa dall’entroterra si devono superare paesini, semafori, attraversamenti a raso, limiti di velocità urbani, code per l’attraversamento dell’Adriatica… Lo stesso dicasi per la mancanza dell’Aeroporto di Romagna o dell’assenza di treni a scorrimento veloce. Non va dimenticata, infine, l’attenzione all’arredo urbano e l’efficienza dei servizi”.

Da avvocato abituato a guardare la realtà con le lenti più oggettive, non crede che il “caso Bibbiano” sia stato parzialmente strumentalizzato?

“Non è possibile che ogni volta che esplode un caso eclatante di sperpero di denaro pubblico e di violazione delle leggi che coinvolge realtà governate dalla sinistra, non se ne possa parlare pena l’accusa di strumentalizzazione da parte del coro dei media compiacenti mentre, a carte inverse, valga tutto: dalla pruderie per Ruby all’eterno ritornello dei fondi della Lega. Il caso Bibbiano, è bene ricordarlo, è uno scandalo dai contorni orribili e da carenze di controllo politico evidentissime. Il fatto che a pagarne le conseguenze maggiori siano stati bambini innocenti, alcuni dei quali a detta degli psicologi della Procura ne porteranno i segni per tutta la vita, rende la cosa ancora più orripilante! Non solo ritengo opportuno che se ne parli: andrebbero divulgati anche maggiormente i particolari della vicenda così che gli italiani si possano rendere conto esattamente di che razza di sistema era stato allestito, con i nostri soldi e contro i nostri figli!”.