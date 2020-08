“Ju Ju Memorial”, salta la 20ª edizione, ma Capiozzo avrà il suo omaggio

Il Covid continua a stravolgere il calendario eventi del comune di Cesenatico.

Al lungo elenco delle manifestazioni annullate si aggiunge adesso anche il “Ju Ju Memorial”, l’appuntamento musicale che, ogni estate, si svolge in Piazza Spose dei Marinai per rendere omaggio al grande batterista Giulio Capiozzo.

Quest’anno, dunque, per gli arcinoti problemi legati agli assembramenti, anche questa rassegna – che avrebbe celebrato la sua ventesima edizione – è stata annullata.

Si è deciso, tuttavia, come annuncia in anteprima Christian Capiozzo sulla sua pagina facebook, di allestire comunque un maxi-concerto intitolato “Aspettando il Ju Ju memorial”. L’evento si svolgerà domenica 23 agosto nella cornice del teatro all’aperto delll’Arena Capuccini.

Sarà, come è ormai abitudine per questo contenitore, un evento a “numero chiuso” con appena 170 posti a sedere e solo su prenotazione (ufficio cultura 0547 79255).

In ogni caso, la line-up dei musicisti sarà comunque di grido. Ci sarà, come sempre, Ares Tavolazzi, musicista resident del concerto (la super sezione ritmica insieme a Giulio degli Area, spalla ideale per tutti i musicisti americani che venivano in Italia o Europa in tour come Sam Rivers, Art Farmer e molti altri). Sul palco anche Flavio Boltro, trombettista di altissimo livello, il grande Lorenzo Tucci alla batteria (High five quintet e jazz artist) e Claudio Filippini al pianoforte.

Per l’edizione del ventennale aprirà il concerto Pape Gurioli, prestigioso pianista di fama internazionale che proporrà il suo personale omaggio a Giulio Capiozzo.

Il concerto sarà presentato come sempre da Alberto Antolini.