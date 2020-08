Oggi c’è il Memorial Pantani, occhio alla viabilità

E’ in programma oggi, con partenza da Castrocaro e Terra del Sole ed arrivo a Cesenatico dopo 199 km, l’edizione 2020 del Memorial Marco Pantani – Gran Premio Sidermec, gara per professionisti organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia con la collaborazione del Panathlon Club Cesena, nel ricordo del leggendario pirata di Cesenatico.

La corsa, ovviamente, imporrà delle modifiche alla viabilità. Ecco le più importanti elencate nell’ordinanza.

Oggi, dalle ore 6 fino alle 18, è istituita la chiusura al traffico in piazza Marconi con relativo divieto di transito e di sosta, eccetto per le vetture accreditate al servizio della manifestazione, compresi i veicoli delle forze di polizia, di soccorso e di emergenza.

È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di viale Carducci, da via Torino fino a via Deledda, fino alle 18.

Dalle 11 fino alle 17 è istituto il divieto di sosta con rimozione in viale Carducci, da piazza Andrea Costa fino a via Torino (rotatoria compresa) e in viale Carducci nel tratto compreso tra via Deledda e via Dante Alighieri (compresa); in viale dei Mille da viale Roma fino a via Dante; in viale Roma nel tratto da piazza Costa fino a via De Amicis; in via Dante Alighieri; sul lato monte della via Campone Sala dal civico 406 al civico 428 (parcheggio).

L’ordinanza istituisce poi il divieto di transito nel tratto compreso tra via Torino e via Deledda fino alle 18 di oggi. Dalle 13 fino alle 17 è istituito il divieto di transito in viale Carducci da piazza Costa (rotonda compresa) fino a via Torino (rotatoria compresa) e, sempre in viale Carducci, nel tratto compreso tra via Deledda e via Dante Alighieri (compresa); in via dei Mille da via Roma fino a via Dante; in viale Roma, da piazza Costa fino a via De Amicis (esclusa); in via Dante Alighieri.

Infine è istituito il divieto di transito nel cavalca-ferrovia di via Dante Alighieri a partire da via Litorale Marina fino a via Saffi dalle 15 fino alle 16.30 di oggi, con adozione del senso unico alternato nella via Saffi – Bramante lato monte, nel tratto compreso fra l’innesto del cavalca-ferrovia su via Saffi e la via G. Romano, con relativo Divieto di sosta con rimozione.