Domani mattina modifica della viabilità sul Ponte del Gatto

Domani mattina, dalle 7.30 alle 13, nel centro di Cesenatico, è prevista una modifica temporanea della viabilità. Saranno infatti eseguiti dei lavori di asfaltatura tra le vie Cesenatico e Cecchini. Nella zona del “Ponte del Gatto” sarà istituito il divieto di transito nel primo tratto di via Cesenatico sulla corsia in direzione mare e l’obbligo di svolta a destra, in via Cesenatico per i veicoli circolanti in via Cecchini con direzione Rimini e la deviazione nella corsia lato monte sempre per i veicoli che circolano in via Cecchini.

Completati invece i lavori nella via Cesenatico in corrispondenza del principale ingresso cittadino, tra il passaggio a livello della ferrovia e la Statale Adriatica e una parte più a monte nel tratto compreso fra il numero 60 e la rotonda che interseca via della Chiesa. Ultimati anche i lavori sul cavalcavia di Valverde e nel sottopasso di viale Trento e via Negrelli.