Il Covid non spegne la musica: a Rimini il debutto dei PhotoFunk

Si chiama PhotoFunk ed è una nuova band formata da cinque nomi di formidabile censo artistico.

La line-up è un concentrato di araldica musicale e talento e il risultato finale promette forti emozioni.

Loro sono – in ordine rigorosamente alfabetico – Alessandro Altarocca al piano, Fabrizio Bosso alla tromba, Alfredo Golino alla batteria, Walter Ricci (voce e piano) e Marcello Sutera al basso.

Il quintetto, nato nel solco della passione per la musica jazz & soul, debutterà ufficialmente il 10 aprile sul palco del Mamì Bistrot di Rivabella di Rimini.

Il progetto musicale – che oltre ad un tour di date ha in cantiere un disco – riunisce alcuni nomi altisonanti della musica italiana, dal grande trombettista torinese Fabrizio Bosso, uno dei più limpidi talenti del jazz italiano, al pianista Alessandro Altarocca, il “genio del fusion”; dal bassista cervese Marcello Sutera, da sempre al fianco dei più grandi nomi della musica internazionale, al batterista Alfredo Golino, per tanti anni partner musicale di Mina; per chiudere – ma non ultimo – con Walter Ricci, formidabile padronanza vocale e anche lui un habitué dei palcoscenici televisivi e teatrali più prestigiosi.

La band, come detto, esordirà il 10 aprile al Mamì di Rivabella in un concerto “a numero chiuso” riservato ad un massimo di settanta spettatori. In programma un repertorio di black-music che spazierà dai classici standard jazz ai brani soul più celebrativi.