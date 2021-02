Cino Ricci soffia nelle vele di Luna Rossa: “Può farcela”

Luna Rossa raccoglie tifosi in tutta Italia, sono tanti anche quelli presenti in Riviera. E’ diventata la nazionale italiana di vela?

“Questo non credo. Nel team di Luna Rossa non ci sono solo italiani, a differenza delle persone che componevano Azzurra che lo erano. Ma è normale, oggi il Deed of Gift, le regole della competizione sono profondamente cambiate. Erano altri tempi, noi avevamo un architetto e una vasca navale italiani. La barca doveva essere costruita in Italia. Oggi invece si possono arruolare anche i campioni di altri Paesi: e in questo Bertelli ha fatto il suo lavoro”.

Di italiani di spessore, a bordo di Luna Rossa, però ce ne sono tanti anche oggi. Marco Mercuriali, cesenaticense e Rules Coach del team, è certamente uno di questi…

“Marco ha fatto parte della spedizione di Azzurra nel’83. E’ un ragazzo molto preparato e, non a caso, ha fatto tantissima strada in America’s Cup. Conosce il regolamento, e la facilità con cui si può rischiare di violarlo, in modo incredibile. Aiuta a far emergere le penalità commesse dall’avversario, anche grazie a questo si può vincere una regata. E’ un ruolo molto importante il suo, sia in difesa che in attacco. E come me, ha fatto parte del Circolo Nautico di Cesenatico, di cui sono stato anche presidente. Per cui ho tanta stima per lui”.

La sente un po’ la sua seconda casa, Cesenatico?

“Sono legatissimo a Cesenatico. Era il secondo dopoguerra, io nell’entroterra forlivese non ci volevo stare. Insieme a degli amici, giocavamo in una grande pozza d’acqua dove ora sorge la Darsena. Allora a Cesenatico non c’era niente, a Cervia non c’era niente. Nel corso degli anni, la situazione è profondamente cambiata. Con la mia impresa edile credo di aver fatto tanto per il paese. Ricordo per esempio quando costruimmo, su mia iniziativa, i pontili. Il Comune tergiversava, mentre il Circolo chiedeva un intervento da tanto tempo. Alla fine presi io la decisione di costruirli, a mio rischio e pericolo. Il Comune, lì per lì, non fu tanto contento… Ma col tempo quell’intervento fu riconosciuto come fondamentale per Cesenatico e per le sue barche. Nutro un profondo affetto per Cesenatico e per il suo mare, quella che considero la mia casa naturale”.