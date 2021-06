A Forlì una rassegna musicale dedicata a Lucio Briganti

Alcuni di questi elementi caratterizzeranno anche questo 2021, che come previsto, avrà come titolo ‘D’ Istante’; giocando con le parole, esso richiama da un lato la mancanza di contatto fisico a cui il Covid ha costretto, dall’altro il carattere ‘istantaneo’ dell’improvvisazione alla quale Area Sismica è sempre molto attenta. In questo ambito, ma non solo, si inseriscono, importanti esecutori ospitati da FOM 2021 come Alexander Hawkins, Ciro Longobardi, Enrico Malatesta, Elio Martusciello, Fabrizio Ottaviucci, il Sidera Saxophone Quartet e Manuel Zurria. Da un punto di vista compositivo sono previste da un lato opere di Luigi Nono e Giacinto Scelsi, che si possono definire ‘classici’ del secondo ‘900, dall’ altro prime assolute di Riccardo Nova, Michael Pisaru-Liu e Stefano Scodanibbio.