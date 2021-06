Il saluto degli amici a Lucio Briganti

“Ciao Lucio”. Una serata per salutare l’amico tragicamente scomparso in una domenica pomeriggio di giugno. A lasciare un grande vuoto negli amici e nei parenti è stato Lucio Briganti.

La serata si è resa necessaria perché ancora non c’è una data certa dei funerali così in tanti si sono incontrati per per dare l’ultimo saluto a Lucio. Molti i presenti accorsi anche Forlì, Rimini oltre che da Cesenatico.

“Lucio ha avuto una vita molto attiva – commenta un caro amico – prima come albergatore e poi come organizzatore di eventi musicali. Lucio aveva un rapporto di fratellanza con tutti, un sentimento oltre l’amicizia; tutti si sentivano il fratello o la sorella di Lucio”.