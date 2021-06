Anche Forlì ricorda Lucio Briganti

“Dedichiamo la musica di queste giornate all’amico Lucio”.

Questo è il tributo di Area Sismica a Lucio Briganti, che faceva parte del direttivo, in occasione della manifestazione musicale Forlì Open Music che si è tenuta il 26 e il 27 Giugno 2021 presso l’Arena San Domenico a Forlì. Quest’anno la rassegna si è intitolata “D’ Istante”, forse a voler indicare il significato primo ed ultimo del suono: in un istante si genera e si propaga per distanze infinite. Oppure, più semplicemente, per richiamare le lontananze tra le persone che la pandemia ha provocato. Una fotografia di Lucio Briganti è comparsa sul maxischermo dietro il palcoscenico con scritto “Dedicato a Lucio”.