Concerto per Lucio Briganti, ecco le info

Si susseguono così gli appuntamenti legati a Lucio Briganti dopo la sua scomparsa, una serie di momenti per ricordare l’amico e lenire il dolore del distaco. In questa ocasione a scendere in spiaggia per salire sul palco saranno Eugenio Balzani (voce e chitarra), Christian Ravaglioli (piano), Diego Sapignoli (batteria e percussioni) e Paolo Fantini ai fiati.