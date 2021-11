Concerto per Lucio Briganti

Il concerto, organizzato grazie all’Assessorato alla Cultura del Comune di Cesenatico, nasce dal riconoscimento per l’impegno e la passione di Lucio Briganti nell’organizzare con l’associazione Sonia Jazz dal 2004 al 2009 i concerti jazz (una trentina) del cartellone invernale del Teatro comunale di Cesenatico e della Rassegna estiva.

In quegli anni Briganti assieme ai due amici partecipi di quell’avventura, Alberto Antolini e Marco Zoffoli, portò tanti musicisti sul palcoscenico del teatro, italiani ed internazionali, spesso presenti nei cartelloni di grandi festival e rassegne come Umbria Jazz, per citarne uno. Quella passione per la musica Lucio ha continuato a coltivarla, collaborando in seguito con Area Sismica, del cui direttivo faceva parte, e suonando lui stesso chitarra e pianoforte.

Rob Mazurek, musicista statunitense, saputo della sua improvvisa scomparsa, avvenuta il 13 giugno scorso, gli ha dedicato in memoria una composizione. “Ho sentito la presenza di Lucio nella stanza. L’ho immaginato che fluttuava sorridente su una nuvola in cielo a cavallo di un grande pianoforte a coda, una luce brillante tutto intorno a lui che inviava energia brillante a tutti noi”. La composizione ha concluso l’ultima puntata Battiti, programma di Rai Radio 3, che ha espresso in questo modo il proprio cordoglio. Area Sismica gli ha poi dedicato il Forlì Open Music del 26 e 27 giugno scorso, alla cui organizzazione Briganti stava lavorando. Questo concerto vuole rendere un ulteriore tributo a Lucio. Ed a farlo sono musicisti di grande spessore, alcuni dei quali legati a lui da profonda amicizia.