La terza dose non risulta: maestra rischia la sospensione

L’insegnante negli ultimi 10 giorni ha interloquito più volte sia con gli operatori del “1500” del ministero della Salute, sia attraverso mail e telefono con il personale dell’ufficio vaccinazioni di Cesena. “Ho parlato – dice – anche con l’Asp di Trapani che mi ha inviato il certificato relativo alla regolare registrazione della seconda dose del vaccino anticovid”.

Il problema che riguarda la maestra però non è stato ancora risolto e qualora il Super Green pass non le venisse rilasciato entro l’1 febbraio sarà sospesa dalla scuola e sottoposta a tutte le restrizioni per chi non ha il Super permesso verde.