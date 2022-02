Forestazione urbana: conclusi i lavori al parco di Ponente

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori del bando di forestazione urbana al Parco di Ponente: 680 nuove piantumazioni racchiuse in un’area di 4500 mq con la realizzazione anche di un impianto di irrigazione all’avanguardia.

I lavori hanno previsto un investimento di 17.952,00 euro finanziati al 75% (13.464,00 euro) dal bando regionale per la forestazione urbana “Mettiamo radici per il futuro – quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia Romagna”.