Dal 1° aprile nelle “Case dell’acqua” si pagherà anche la naturale

Molto utilizzati dalle famiglie di Cesenatico (non solo per ragioni di risparmio ma anche per comodità) gli erogatori d’acqua sono ormai entrati nelle abitudini quotidiane di molti cesenaticensi. Fino ad oggi si pagava solo l’acqua gassata, dal primo di aprile si pagherà anche quella naturale.

Per carità, cinque centesimi non sono nulla ma le “Case dell’acqua”, sono sempre state presentate, anche con un pizzico di enfasi, come un manifesto per l’acqua “bene comune”. Da oggi, invece, piaccia o no, l’acqua diventa anche un bene economico.