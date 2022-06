Beach Volley, ecco le tappe del Tour settebellezze

Thomas Casali, trait d’union e deus ex machina del Tour, dice. “Siamo arrivati al settimo anno del BPER Tour e già questo è un dato pazzesco per i tempi in cui viviamo e la dinamica di questa attività. Avere una continuità del genere è bellissimo, in questi anni abbiamo costruito assieme a BPER e ai nostri sponsor un circuito che è nel cuore di tutte le componenti del movimento, dall’organizzazione ai giocatori e ai partner che sposano il progetto. Da tre anni, da quando è nata l’AIBVC, BPER ha dato continuità e un ulteriore impulso. Il Tour, grazie a BPER, è cresciuto, ha una identità ancora più forte, è un marchio a livello nazionale di serietà, passione e divertimento. I giocatori si sentono a casa e hanno tutti grande rispetto per arbitri, staff e altri atleti. Poi la parte sociale del tour è un fattore determinante e anche quello più bella. Abbiamo costruito qualcosa di importante, sono contento e molto motivato di iniziare una nuova estate targata BPER Banca AIBVC Italia Tour“.

Il pensiero del Presidente AIBVC, Dionisio Lequaglie. “Siamo alla terza stagione, siamo molto soddisfatti di tutto quello che abbiamo fatto e costruito. La base dei praticanti si sta allargando, le nostre scuole crescono nonostante il periodo, abbiamo sempre più tesserati. È stato un anno fantastico, dopo il Winter Tour e le Club Series ci apprestiamo a vivere un’altra, grande estate, abbracciamo 8 località da nord a sud. Ci sono belle novità per i giocatori, un regolamento rinnovato, sempre più adatto alle esigenze dei beacher. La stagione è iniziata a ottobre scorso e terminerà proprio a ottobre, un’attività di dodici mesi l’anno. Raggiunto il nostro obiettivo di avere un’attività di 365 giorni l’anno. Continuiamo a migliorare e andiamo avanti con grande entusiasmo per questa estate”.

Per l’ennesima stagione a scendere in campo con l’AIBVC e anche con l’Italia Tour è BPER Banca che crede fortemente nel beach volley, un bel connubio che si rinnova di stagione in stagione con grande entusiasmo, un istituto di credito che vuole fortemente veicolare il proprio brand attraverso le schiacciate sottorete. Fabrizio Foschini, Area Manager Romagna Sud di BPER Banca dichiara: “BPER è Title Sponsor di questo evento per il settimo anno consecutivo. Ciò a dimostrazione della grande vicinanza a questa disciplina che riteniamo rappresenti al meglio valori importanti. Lo sport, infatti, racchiude in sé solidarietà e inclusività. BPER Banca da anni sostiene questi valori, con iniziative concrete e da anni sostiene, così come diverse società sportive. Crediamo che lo sport, oltre al valore sociale che rappresenta in termini educativi per i giovani, possa affermare nella società la necessità di un confronto aperto con gli altri, all’interno di regole condivise, premiando con la vittoria i migliori ma valorizzando parallelamente il rispetto e la dignità tra tutti gli sfidanti.”