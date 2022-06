Cesenatico e una vela per respirare

Gaia Fabbri, responsabile eventi e iniziative Lega italiana fibrosi cistica Romagna: “Siamo grati al Rotary Club Cesenatico Mare ed al Circolo Vela Cesenatico che hanno voluto sostenerci. Questa è una grande opportunità per i pazienti, anche in virtù del fatto che recenti studi hanno dimostrato che i malati australiani, per il clima e il contatto con l’acqua marina, hanno pm una qualità della vita migliore. Contestualmente continuiamo a raccogliere fondi per sostenere la ricerca e per aiutare il centro nei bisogni immediati di tutti i giorni ed in proiezione futura”.

Francesco Gori, tesoriere e prossimo presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, ha fortemente voluto sostenere questa idea: “Abbiamo portato sul tavolo il progetto e siamo certi che riusciremo ad ottenere dei risultati importanti, anche per la forte sinergia con il Circolo Vela Cesenatico, l’ideatrice Elena Balestri, le volontarie ed i volontari della Lifc. Il protocollo sanitario garantisce la sicurezza per questi bambini e ragazzi che vogliamo aiutare attraverso lo sport, per farli star meglio e consentire loro di vivere questa bella esperienza, con effetti positivi anche sulla loro autostima”.

Stefano Morgagni, presidente del Circolo Vela Cesenatico, è entusiasta: “Noi siamo felici di poter far parte di questo progetto, che riteniamo abbia un format replicabile in molte altre realtà del territorio nazionale. Dopo la sperimentazione di questa estate, con l’avvallo della Federazione italiana vela, metteremo a disposizione la nostra esperienza a tutti i Circoli Vela, grazie sempre con il sostegno dei club del Rotary presenti capillarmente in tutta Italia dove ci sono anche i sodalizi velici”.

Lorena Fantozzi, vicesindaco di Cesenatico, plaude all’iniziativa: “Sul nostro territorio abbiamo realtà di grande spessore che operano nel volontariato, nel sociale e nello sport; questo progetto ideato dalla dottoressa Balestri e sostenuto dalla Lifc, dal Rotary Club Cesenatico Mare e dal Circolo Vela Cesenatico, ne è una dimostrazione concreta. Noi amministratori siamo orgogliosi di poter contare su queste risorse e trovo molto significativo il fatto che la nostra città possa essere un “modello” per aiutare i pazienti affetti da fibrosi cistica in tutta Italia”.