Tipi poco “raccomandabili” a spasso per Cesenatico

In via Cesenatico, invece, è stato fermato in auto un 21enne di Sarsina che si era messo al volante con un tasso alcolemico di 1,43 grammi per litro.

Sempre nella nostra città sono stati segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti un 35enne di Cesena fermato in auto in viale Colombo e trovato con 0,86 grammi di marijuana; ed un 22enne di Cesenatico che era a piedi in viale Roma con 1,86 grammi di marijuana.