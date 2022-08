In arrivo un investimento da 130mila euro per la pubblica illuminazione

L’intervento si muove su diverse direttrici, in prima battuta il completamento della pubblica illuminazione su via Magellano. Verranno installati 7 nuovi sostegni con apparecchi stradali a LED per migliorare la luminosità della strada e dare la continuità al tratto di strada già illuminato; verranno poi rifatte alcune linee interrate nei pressi di viale dei Mille, via De Amicis e via Milano sistemando parti ammalorate. Lo stesso avverrà in via Cesenatico in zona Villalta; si procederà poi alla sostituzione di sostegni vetusti o ammalorati e anche alla sostituzione di quadri elettrici per evitare dispersioni energetiche, migliorare lo stato di conservazione e aumentare la sicurezza.