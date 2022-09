Torna “matti per il calcio”: torneo per centri di salute mentale

“Matti per il calcio” – la nota rassegna nazionale di football dedicata ai centri di salute mentale – torna a Cesenatico dopo due anni di stop dovuto al Covid. L’evento, organizzato dall’Uisp, si terrà nella nostra città dal 22 al 24 settembre. Si svolgeranno complessivamente circa 25 partite di calcio non stop nell’arco di tre giorni e le squadre, suddivise in 3 gironi, si incontreranno in partite con due tempi di 20′ ciascuno.