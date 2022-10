Il tatuaggio, l’equivoco e Rondo: la storia (bizzarra) di una 20enne di Cesenatico

Ci sono storie che se non hai la fortuna di avere 20 anni sembrano – per dirla alla Fantozzi – delle “cagate pazzesche”. Ma se sei nato nel millennio, beh allora tutto cambia e quella storiella all’apparenza demenziale diventa un grande caso mediatico. Come quella di Chiara Corapi, 20enne di Cesenatico diventata, almeno per un giorno, una piccola celebrity nel bizzarro mondo dei fandom. E la “colpa” è tutta di un tatuaggio.