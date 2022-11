Questa sera il documentario su Franco Fortini, un intellettuale da riscoprire

L’autore del documentario è Lorenzo Pallini, che spiega così il suo lavoro: “Con alcuni compagni di viaggio, abbiamo realizzato una serie di iniziative intitolate ‘Memorie per dopo domani’, prendendo spunto dal titolo di un breve scritto di Fortini pubblicato nel 1984. Molti oggi, a partire dai giovani, non hanno mai sentito parlare di Fortini, così abbiamo incontrato altre persone che come me erano entrate in contatto con questo autore. Ho ascoltato le loro storie e interrogato il Fortini che avevano dentro. Questo film è il risultato di quegli incontri e la somma delle loro voci”.