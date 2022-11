Maxi-schermo da 100 pollici e menù di pesce gratis: che Mondiale alla Miss America!

Sale l’attesa per i Mondiali di calcio in Qatar e, anche senza l’Italia in campo, la nuova sala “Miss America” inaugurata da poco sulla Statale Adriatica, davanti al Famila, ha preparato per i suoi clienti una grande accoglienza.

In primis, nei locali dell’ex “Sushi-Wok”, tutte le partite del Mondiale verranno trasmesse in diretta sul più grande mega-wall della Romagna, un maxi-televisore digitale da cento pollici in altissima definizione con “effetto stadio”.