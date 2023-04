Segafredo Jazz: a scaldare la prima serata della rassegna è Karima insieme ai Jazz Inc.

Non ha fatto in tempo a spegnersi l’ultimo scroscio di applausi di Jazzenatico che il Noi Lounge Music Club di Cesenatico ha già i fari puntati sul primo grande evento di una nuova rassegna, frutto dell’ormai consolidata collaborazione con Segafredo Zanetti e con l’associazione Agogica. Si tratta di Segafredo Jazz, un inedito palinsesto di concerti con il quale l’azienda leader dell’espresso lega per la prima volta il suo nome alla promozione di questo genere musicale e rafforza la partnership già avviata in occasione della settima edizione di Jazzenatico, nonché la propria presenza sul territorio cesenaticense.

A lanciare la prima edizione del format è la voce calda ed elegante di Karima, ospite d’eccezione del quintetto dei Jazz Inc. Per la cantante livornese (di padre algerino) si tratta di un ritorno nella cittadina romagnola: dopo essere stata ospite delle edizioni 2015 e 2019 del Festival “Jazzenatico”, l’artista è pronta ad ammaliare nuovamente il pubblico con la sua tecnica sopraffina e le raffinate doti vocali che le permettono di muoversi con grande disinvoltura tra il jazz e il pop. Per la prima performance della rassegna, il repertorio comprende standard jazz, brani di Burt Bacharach e melodie tratte dal disco “No Filter”, firmato dalla cantante.