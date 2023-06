Alla Miss America si cena gratis per la finale di Champions

“L’iniziativa nei due derby di Champions – spiegano i fratelli Roberto e Paolo Rossi, gestori della Miss America – ha riscosso un grande successo. Per questo, come abbiamo già sperimentato durante i mondiali in Qatar e anche in alcune giornate del campionato, abbiamo voluto celebrare la finale di Champions che finalmente vedrà in campo una squadra itaiana, riproponendo l’iniziativa del buffet gratuito per tutti i nostri clienti. Del resto, l’Inter è una squadra che annovera tantissimi tifosi anche in Romagna e dunque la finale di sabato sarà un evento molto sentito anche sul nostro territorio”.