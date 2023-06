Il vincitore dei Barback Games 2023: chi è e come è nata la sua passione per Fernet-Branca

Terza volta in Italia per i Barback Games, giochi evento targati Fernet-Branca che da San Francisco hanno fatto il giro del mondo diventando una vera e propria tendenza e conquistando professionisti del settore e non solo.

L’edizione 2023 si è svolta a Milano, città natale di Fratelli Branca Distillerie, dal 7 al 9 maggio e più precisamente in occasione della seconda edizione di Mixology Experience, evento dedicato al mondo dell’ospitalità e della bar industry con un focus specifico sul settore beverage e il mondo dei cocktail.

La competizione, come ogni anno, ha previsto una serie di avvincenti e divertenti prove appositamente studiate per far risaltare al meglio le abilità e la resistenza fisica di tutti i partecipanti: in questa edizione è stato richiesto di trasferire da un lato all’altro nel minor tempo possibile 40 cartoni di bibite, 10 fusti di alluminio e il maggior numero di ghiaccio a blocchi possibile. Immancabile, poi, il “Fernet Pong” e, per i finalisti, un’ultima sfida: preparare 15 Fernet-Branca e Cola e portarli ai tavoli nei bizzarri e vivaci panni di una bottiglia gigante di Fernet-Branca.