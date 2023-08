A 15 anni a spasso con un coltello da 20 centimetri

Ben 15 i giovani segnalati alla Prefettura per droga. Si tratta di un 19enne di Savignano trovato con uno spinello di marijuana, un 16enne con due grammi di hashish, un 33enne fermato in via Colombo con due spinelli (patente di guida ritirata), un 22enne con uno spinello di marijuana, un 23enne con un grammo di hashish, un 20enne pizzicato ai Giardini al Mare com due grammi di hashish; un 22enne trovato anchìesso con del fumo sul lungomare, un 23enne controllato in viale Trento e trovato con un grammo di hashish, un 22enne con un grammo di erba, un 22enne con un grammo di hashish, un 20enne fermato ai Giardini al Mare con del fumo ed un 23enne con in tasca della marijuana. Tutte le persone fermate con la droga hanno dichiarato di possederla per uso personale, ammettendo di essere dei consumatori senza però spacciare.