Calcio, Bakia atteso al varco. Il Valverde cerca conferme a Rimini

VILLAMARINA – Gatteo

Il Villamarina, fanalino di coda e uscito disintegrato dall’ultima partita, ospiterà il Gatteo, terza forza del campionato, in quello che si preannuncia come un match proibitivo vista la siderale distanza in classifica fra le due avversarie. Il ruolino di marcia gravoso del Bagno di Romagna (penultimo) consente ai ragazzi di Fattori di non gettare ancora la spugna, ma quello visto sinora non basterà per salvarsi: quella di domenica potrebbe essere una delle ultime chances per aggrapparsi al treno verso la risalita.

Athena Rimini – VALVERDE

Si è scoperto il vaso di Pandora in casa Valverde e, dopo i soli 6 punti racimolati a stento nel girone d’andata, ne sono arrivati altrettanti negli ultimi due incontri, per quella che si prospetta essere una risalita della china vertiginosa. Il prossimo impegno li metterà di fronte all’Athena Rimini, nona forza del torneo, e la probabilità di andare a punti, viste le ultime prestazioni, potrebbe essere parecchio alta.