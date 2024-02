Questa sera l’incontro dedicato ai funghi tossici e commestibili

Ne verranno raccontate le varie fasi e illustrati i film principali anche con l’ausilio di brani cinematografici. Dal primo momento, che resta scolpito non solo nella storia d’Italia, costituto da Roma città aperta di Rossellini, ai periodi in cui la Resistenza scompare dagli schermi per poi riapparire come un fiume carsico in altri stadi della storia nazionale.

Come ha scritto in modo folgorante Claudio Pavone nel 1991, la Resistenza fu guerra di Liberazione, guerra di classe, guerra civile. Il cinema ha rappresentato e a volte anticipato questa fondamentale interpretazione storica, esibendo le sue straordinarie qualità di “autobiografia della nazione”.