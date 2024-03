“Sciroppo di Teatro” si chiude domenica con il “Papero Alfredo”

Ultimo appuntamento della stagione con “Sciroppo di Teatro” e le favole della domenica pomeriggio. “Papero Alfredo” è lo spettacolo che promette un pomeriggio molto piacevole per le famiglie a partire dalle 16 di domenica 24 marzo (consigliato per i bimbi dai quattro anni in su).

Papero Alfredo non è un burattino come tutti gli altri, lui vuole fare lo youtuber, stare in casa e ascoltare musica Rap mentre fa le dirette. Dall’altra parte abbiamo Bruce, lui vuole solo fare il suo lavoro e, quando Papero Alfredo si rifiuta di mettere in scena Il Tesoro dei Pirati insieme lui, non sa proprio come uscire da questa situazione. Una storia che si muove tra più generazioni mentre mostra il conflitto tra vecchio e nuovo, ma anche la possibile riconciliazione tra questi due concetti.