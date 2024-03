Schiaffi e insulti a bimbo di 7 anni: arrestata maestra 63enne di Cesenatico!

A mettere nei guai la maestra 63enne una serie di registrazioni dalle quali emergerebbe un grave quadro accusatorio fatto di violenze ed abusi, atteggiamenti aggressivi, insulti e, soprattutto, strattonamenti e schiaffi.

Dopo la notifica e le pratiche di rito, la maestra è stata accompagnata in caserma ed il giudice ha deciso di concederle gli arresti domiciliari nella casa dove risiede, in un comune del comprensorio di Forlì che è anche la sua città d’origine. Nei prossimi giorni l’autorità giudiziaria convocherà la donna per la prima udienza del processo che la vedrà indagata per diversi episodi di violenza aggravata.