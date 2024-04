Alcune curiosità sul SuperEnalotto che non conoscevi

In Italia e non solo, il SuperEnalotto è il concorso che ha distribuito i premi più ricchi in assoluto. La stratosferica classifica vede al primo posto la vincita pari a € 177.729.043,16. La somma venne vinta il 30 ottobre del 2010 grazie a un sistema suddiviso in 70 quote vendute in 33 comuni italiani diversi. Ciascun fortunato vincitore si portò a casa € 2.538.986,33. Completano il podio il concorso 27 ottobre 2016 con € 163.538.706 vinti a Vibo Valentia grazie a una singola schedina da 3 euro e un concorso del 2009 a Massa Carrara dove un singolo giocatore spendendo soli 2 euro si aggiudicò € 147.807.299,08.

Nonostante la relativamente giovane età di questo concorso a premi, il SuperEnalotto sì è subito conquistato un grande spazio nell’immaginario collettivo. A questa fama ha contribuito anche il cinema con tre pellicole realizzate nel volgere di pochi anni. Si comincia con “Fantozzi 2000 – La clonazione” (1999), “Il grande botto” (2000), chiudendo con “Baciato dalla fortuna (2011)”.