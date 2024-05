Escherichia coli, vietato fare il bagno davanti al porto canale

Oltre ai due punti a Cesenatico (quello a sud del canale presenta una concentrazione di 1.106 Mpn/100ml e quello a nord di 644, mentre il tetto da non superare è 500), sono stati accertati problemi a Goro e in un breve tratto a Cervia-Milano Marittima (il punto denominato “100 metri sud foce scolo Cupa”). Per questi tratti di mare verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che solitamente avviene in breve tempo.