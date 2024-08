Notturni alle Conserve con Troiani, Salvi e Falchieri

Tornano i Notturni alle Conserve portando la Classica nel cuore del borgo di Cesenatico. Martedì 6 agosto un trio molto speciale si esibirà in piazzetta delle Conserve alle 21.

Sono Luca Troiani (clarinetto), Davide Salvi (fisarmonica), Gabriele Falchieri (chitarra). Eseguiranno brani di Monti, Rossini, Mozart, Korsakov, Aranjuez, Murena, Casadei in un tour sonoro che abbraccia diverse epoche e paesi.

L’ingresso è libero. Il direttore artistico è Thomas Cavuoto; media partner Radio Studi Delta.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Teatro Comunale di Cesenatico in via Mazzini, 10. Eventuali variazioni al programma che si rendessero necessarie, per causa di forza maggiore, saranno comunicate nella sezione news del sito teatrocomunalecesenatico.it e sui social del teatro.

Per informazioni:

Ufficio Cultura e Teatro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), via Armellini 18 a Cesenatico 0547 79274.