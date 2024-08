Concerti all’alba, ultimo appuntamento domenica alle 6

Ultimo appuntamento della stagione con i concerti all’alba a Cesenatico. Chiude la maratona di musica in battigia “La Stevie Biondi & Chicco Capiozzo 4tet” alle 6 di domenica 18 agosto nella spiaggia libera di Piazza Spose dei Marinai a Ponente. Anche questa fetta di litorale è la prima volta che ospita un concerto all’alba. L’ingresso è libero.

Il concerto sarà in tinta Soul, blues e jazz sostenuto dalla voce calda, profonda, avvolgente di Stevie Biondi (fratello di Mario Biondi). Ad accompagnarlo Chicco Capiozzo alla batteria insieme a Mecco Guidi (organo-tastiere) e Daniele Santimone (chitarra). Un quartetto di professionisti che trasformerà una fetta di Cesenatico nella New Orleans romagnola. A far da cornice c’è una piazza spose dei Marinai che si tingerà di stelle e strisce.

Direttore artistico Alberto Antolini con la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico. Media partner Radio Studio Delta.

In caso di maltempo il concerto sarà annullato. Eventuali variazioni al programma che si rendessero necessarie, per causa di forza maggiore, saranno comunicate sui social del Teatro comunale di Cesenatico.

Per informazioni: Ufficio Cultura e Teatro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), via Armellini 18 a Cesenatico 0547 79274.