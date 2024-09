Al Museo della Marineria corsi gratuiti dedicati alla menopausa

Si intitolano “Menopausa a tutta salute” i corsi gratuiti in programma anche a Cesenatico, dove dal mese di novembre si svolgeranno incontri con esperti, laboratori di cucina e camminate di gruppo.

Il ciclo di incontri, promosso dall’Ausl, intende informare le donne sugli aspetti fisiologici e psicologici della menopausa. Dopo il successo delle precedenti edizioni il progetto torna quest’anno con due corsi arricchiti di nuove collaborazioni e contenuti: l’incontro con un esperto dietista e, grazie al contributo del Dipartimento di Sanità Pubblica, la partecipazione a un laboratorio di cucina e a una camminata in compagnia dove mettere in pratica alcuni consigli in tema di corretta alimentazione e movimento. I corsi, come detto, sono in programma anche a Cesenatico, al Museo della Marineria (via Carlo Armellini 8) il 4, 11, 20, 25 novembre e il 2, 9 e 16 dicembre.

Il corso si articola in 5 incontri di gruppo gratuiti a numero chiuso (massimo 20 persone), in programma dalle ore 16 alle 18, con diversi professionisti (ginecologo, psicologo, medico di famiglia, ostetrica, dietista) e la presenza di una ostetrica che in qualità di tutor accompagnerà le signore a tutti gli incontri. Sono previsti un laboratorio di cucina e una camminata di gruppo.

Per partecipare al corso è necessaria un’iscrizione gratuita da effettuarsi personalmente al Consultorio Familiare di Cesena, o telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 tel. 0547 394232. Il programma completo degli incontri è consultabile sul sito www.auslromagna.it.