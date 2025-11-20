È online il nuovo portale di Visit Cesenatico

Tra le principali novità, il sito introduce la nuova Area Operatori, uno spazio dedicato agli operatori turistici della destinazione, che potranno inserire e gestire in autonomia schede, esperienze e offerte. L’area costituisce il primo passo verso una piattaforma collaborativa in cui la rete di destinazione diventa parte attiva della promozione turistica: ogni operatore aderente potrà aggiornare i propri contenuti, segnalare eventi e accedere a materiali utili messi a disposizione dall’Amministrazione, contribuendo così a un racconto corale e sempre aggiornato della destinazione. Le esperienze, le offerte e le schede degli operatori della rete sono integrate all’interno di cinque prodotti e stili di vacanza che guidano l’utente alla scoperta dell’ampia offerta della destinazione: Mare & Family, Food, Sport & Outdoor, Wellness, Cultura e buon vivere.

Dal punto di vista tecnico, il portale adotta oggi una tecnologia Headless CMS, che consente di separare la gestione dei contenuti (backend) dalla loro presentazione (frontend).

Questo approccio garantisce maggiore flessibilità, sicurezza e velocità, oltre alla possibilità di integrare in futuro nuovi canali e funzionalità – come app, sistemi di booking o totem informativi – senza dover intervenire sull’architettura centrale del sito, La nuova architettura informativa e il restyling visivo completano l’evoluzione del progetto: un design contemporaneo, accessibile e coerente con l’identità del brand “Cesenatico, il borgo marinaro del buon vivere”, unito a una logica di aggiornamento all-season. Il portale prevede infatti una sezione dedicata a ogni stagione e un aggiornamento periodico dei contenuti, in particolare della homepage, così da raccontare la città e la sua offerta turistica in relazione ai diversi momenti dell’anno.

“Abbiamo presentato il nuovo portale alla DMO e stiamo apportando le ultime modifiche per renderlo fluido e operativo al massimo. Questo luogo virtuale è una sintesi che abbiamo cercato tra funzionalità, aiuto agli operatori, efficacia e aspetti grafici e visivi che rispettino gli alti standard di una destinazione come la nostra. Nei prossimi giorni faremo un incontro aperto a tutti gli operatori interessati per illustrare al meglio le funzionalità del nuovo portale. Visit Cesenatico non è solo una vetrina ma un vero e proprio strumento di lavoro che tutta la filiera turistica può utilizzare”, conclude l’assessore Gaia Morara.