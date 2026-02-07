Concessioni balneari. Lo Screening preliminare: preparare i bandi balneari prima che il bando esca

Lettura del contesto e quadro normativo

La prima fase dello Screening preliminare riguarda l’analisi del contesto: normativa urbanistica, vincoli paesaggistici, assetto dell’area e relazione con il tessuto urbano e turistico. Questa lettura consente di verificare la reale compatibilità tra le ambizioni progettuali e le regole che governano il luogo.

Individuare fin da subito ciò che è possibile, ciò che è critico e ciò che può diventare valore progettuale evita di costruire ipotesi fragili e orienta il lavoro verso soluzioni realistiche e coerenti.