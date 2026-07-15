Paura in mare: barca a vela in balìa dello Scirocco interviene il salvataggio

Barca a vela scuffia, equipaggio tratto in salvo
Disavventura per una coppia di velisti che ha scuffiato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì. Significa che la propria imbarcazione si è inclinata su un fianco e la vela che è finita in acqua. La barca quindi non era più governabile e la situazione era aggravata dal fatto che si trovava a pochi metri dagli scogli. Le due persone a bordo erano in difficoltà e è intervenuto il servizio di salvataggio di Cesenatico; a vigilare la zona infatti c’è Mauro Langella che era appena tornato dalla pausa pranzo.
L’intervento
Appena vista la situazione è salito sul moscone e ha percorso a tutta forza le centinaia di metri che lo separavano dalla barca. A metterci il carico era il vento di Scirocco. Ciò nonostante è riuscito nel difficile compito di soccorrere soprattutto uno degli occupanti che si era gettato in acqua ma non aveva le forze per salire a bordo del moscone di salvataggio. È stato caricato a forza da Mauro che, nel frattempo doveva anche evitare che il proprio natante venisse sbalzato contro gli scogli. Il secondo uomo dell’equipaggio era riuscito a mettersi al sicuro. A dargli manforte è stato un motoscafo del circolo che è in corrispondenza della colonia Agip. Per fortuna la disavventura si è conclusa con un lieto fine che dimostra ancora una volta l’importanza del servizio di salvataggio sulle spiagge.