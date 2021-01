Da 9 anni paste fresche alla Caritas tutte le sere

A volte basta prendere un caffè (da asporto) al momento giusto. Il posto giusto è stato il Dolce Amaro, vicino il Famila. E per caso, tra una chiacchiera e l’altra spunta fuori che da nove anni, tutte le sere lo staff composto da Sergio, Vladimiro, Maura e Arianna consegnano anche 40 paste alla Caritas. Un gesto “copia incolla” anche negli altri 4 punti vendita Dolce Amaro della Romagna. Ad esempio in quello di Cesena, in via Gaspare Finali e Gambettola (Via Gramsci), il servizio è ormai prassi da 7 anni. Anche qui la Caritas riceve in dono tutti prodotti freschi presi dal banco e consegnati per far sì che qualcuno che si trova in difficoltà possa godersi un dolce a fine pasto.

“Ci hanno ringraziato in tanti – spiega Sergio con un sorriso – ma vedere il sorriso in chi riceve questo dono è il nostro riconoscimento. Si tratta di una cortesia che facciamo con molto piacere forte anche del fatto che con Francesco il responsabile della Caritas c’è un rapporto di fiducia reciproca. Noi siamo chiusi solo per Natale e capodanno e quando è estate vietiamo l’uscita di prodotti alla crema come è normale che sia”.