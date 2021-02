A spasso in via Negrelli con un coltello da 17 centimetri

Che ci faceva quel 30enne con un coltello a serramanico in via Negrelli? Se lo sono chiesti anche i carabinieri di Cesenatico che l’hanno fermato, lo scorso weekend, al volante della sua vecchia Fiat Stilo.

L’uomo, ovviamente, non è riuscito a giustificare in maniera plausibile la presenza di quella lama da 17 centimetri e per questo è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.