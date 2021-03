Un cesenaticense su dieci ha preso il Covid-19

Il virus non concede tregua. Anche ieri a Cesenatico altri ventuno contagiati. In attesa del dato settimanale dei guariti (diramato ogni lunedì), per la prima volta dall’inizio della pandemia, abbiamo superato la soglia dei 400 casi.

Il numero, come ribadisce sempre l’Ausl, è indicativo e non effettivo perché – tra persone con sintomi che non si sottopongono al tampone e persone asintomatiche che non sanno di averlo – è altamente probabile che i casi in città siano almeno il doppio.