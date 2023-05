Carambola per due anziani in statale

Poteva finire in tragedia per due ultrasettantenni di Ravenna. Erano circa le 18, quando per motivi ancora sconosciuti, tra i quali non si esclude un malore, i due anziani hanno urtato contro il guard rail centrale dell’uscita di Ponente della Statale in direzione Ravenna.

I due pali della segnaletica potrebbero aver fatto da tranpolino alla panda che si è poi ribaltata senza coinvolgere altri mezzi.