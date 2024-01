Giostra di Teo, la petizione supera le mille firme!

Ha già superato le mille firme la petizione dei cittadini e dei residenti di Cesenatico per chiedere al sindaco il ripristino della “Giostra di Teo” in piazza Carlo Pisacane. Un movimento di persone che si sta battendo da settimane per ridare ai bimbi l’attrazione più amata.

“Cari signori, ascoltate i bambini… e rimettete la giostra dove era”. Chiede Loretta Missiroli. “Mi auguro che ci ripensino: piazza Pisacane era la cornice perfetta! Incrociamo le dita”, le fa eco Alessandra Piazzi. “Riportate la giostra per i bimbi per favore: le famiglie residenti e quelle che vengono a fare un giretto a Cesenatico ne hanno bisogno. Chi ha figli mi può capire: fra l’altro il proprietario della giostra è una brava persona, gentile e onesta. A che titolo è stata portata via? Che fastidio darà mai? Per favore”, sostiene la cittadina Romina Dogana.

“Sono di San Mauro Pascoli, infermiera per anni presso il vostro ospedale: ricordo quella giostra perché i miei figli volevano andarci sempre, fa parte della storia di Cesenatico. È meravigliosa a Natale, dà un tocco di vita e addolcisce il cuore. Signor sindaco, riveda la sua posizione per cortesia”, aggiunge Emanuela Tossani. “Vogliamo la giostrina vicino a Garibaldi”, sostiene Maria Teresa Candoli. Sono solo alcuni residenti che hanno affidato ai social la loro indignazione.

Tanto più che la collocazione alternativa proposta, piazza Comandini, su un viale principale, dove passano le automobili e il traffico è particolarmente intenso. “Ma è da pazzi metterla in quella rotonda. Col traffico che c’è, pericolosissima!” dice Paola Casali, un’altra cittadina di Cesenatico che sostiene la petizione.

Famiglie ed esercenti si battono dunque contro la decisione del sindaco Matteo Gozzoli di rimuovere la giostra per “valorizzare” il vicino monumento a Garibaldi. Sono tantissimi i cittadini hanno firmato la petizione in maniera digitale o sottoscrivendo gli appositi moduli degli esercizi commerciali.

“La rimozione della giostra – secondo il comitato – è una scelta assurda dal momento che, tra l’altro, l’attrazione non ha mai arrecato alcun disturbo alla quiete pubblica, visto che chiude alle 23, ben prima della maggior parte dei pubblici esercizi”.