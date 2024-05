Da Cattolica un podio e due borse di studio per la Dance Dream

“L’European Dance Contest – spiega l’insegnante Ilaria Esposito – é, da sempre, una vetrina molto importante perché offre ai ragazzi delle grandi opportunità professionali, mettendoli in connessione con i migliori coreografi nazionali. Non a caso, il livello medio é stato molto alto e dunque partecipare per tutti noi é stato molto stimolante. Come Dance Dream abbiamo fatto un’ottima figura portando a casa risultati e borse di studio prestigiose che assumono un valore ancora maggiore se pensiamo che, per questo appuntamento, abbiamo scelto di portare delle coreografie del tutto nuove. Avevamo lavori più collaudati, ma abbiamo preferito rischiare e, a giudicare dai risultati e dai complimenti ricevuti dalla giuria, credo che sia stata la scelta giusta”.