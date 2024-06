Nuovo asfalto in via Leonardo Da Vinci, addio alla Parigi-Dakar

Con buona pace degli appassionati di trial diciamo addio anche al famigerato tratto di via Leonardo Da Vinci, ormai noto tra i residenti come la “Parigi-Dakar” di Cesenatico. Si tratta di uno dei pochi viali della città in cui, in entrambi i lati, svettano ancora gli imponenti pini marittimi. Bellissimi, per carità, ma con radici che perforano l’asfalto come fosse burro.